Siracusa raid nel cuore dello sport | rubato un monitor da 73 pollici

A Siracusa è stato compiuto un furto presso due strutture sportive, una palestra e un campo sportivo, dove sono stati sottratti un monitor da 73 pollici e altri oggetti. L’intervento delle forze dell’ordine è stato immediato, e sono in corso le indagini per identificare i responsabili. Non sono state fornite altre informazioni sui danni o sui possibili sospetti.

? Cosa sapere Furto di un monitor da 73 pollici presso la palestra Acradina e il campo Di Natale a Siracusa.. Il Comune accelera l'installazione di videosorveglianza presso le strutture colpite durante il ponte festivo.. Durante il ponte festivo, ignoti hanno violato la palestra Acradina e il campo scuola Di Natale a Siracusa, sottraendo un monitor da 73 pollici e mettendo a soqquadro le segreterie delle società sportive colpite. Il ritrovamento dei danni è avvenuto questa mattina durante i consueti controlli alle strutture pubbliche, rivelando come il disagio sociale che affligge il territorio abbia trovato un nuovo spazio di espressione proprio nel silenzio del periodo di vacanza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Siracusa, raid nel cuore dello sport: rubato un monitor da 73 pollici Notizie correlate **Monitor gaming da 15 pollici a partire da 200 euro: scelte economiche per l’esperienza da 2026****Un monitor gaming da 15 pollici a partire da soli 200 euro: la guida del 2026 per non perdere l’esperienza visiva perfetta nel budget** A febbraio... Asus zenscreen 22 pollici monitor portatile offerta per massimizzare la produttivitàUn deciso incremento della produttività e del piacere di utilizzo si ottiene con una seconda schermata affidabile: la ASUS ZenScreen da 22 pollici si... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Mobilitazione cittadina per il Verga-Martoglio dopo i 3 raid vandalici; Siracusa riscopre le sue Identità Perdute: mercoledì al Cerchio il viaggio di Antonio Gentile; Siracusa sotto attacco dei vandali, nel mirino palestra e campo scuola; Siracusa Next Gen lancia una proposta per la città, sabato il confronto nel campo progressista. Siracusa, terzo raid in una scuola senza videosorveglianza. La preside: adesso dormirò nel plessoPer la terza notte consecutiva ignoti si sono introdotti nel plesso dell’istituto comprensivo Verga-Martoglio di via Monsignor Caracciolo a Siracusa, ... siracusa.gds.it TRAMONTO Aprile 2026 Siracusa Buona Domenica - facebook.com facebook