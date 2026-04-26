Servizi segreti alloggi e fondi opachi | il lato nascosto dello Stato

Negli anni, diverse sigle hanno rappresentato i servizi segreti italiani, tra cui Sifar, Sid, Sismi, Sisde e Aisi. Questi enti hanno operato in modo spesso poco trasparente, con alloggi e fondi che non sono mai stati pienamente accessibili al pubblico. Il loro rapporto con il potere politico si è spesso manifestato attraverso decisioni e scaricamenti di responsabilità, alimentando un quadro di opacità e mistero.

Sifar, Sid, Sismi, Sisde, Aisi: le sigle dei nostri 007 nel tempo, una sequenza di zone d'ombra. Sullo sfondo, il potere politico che li utilizza e li scarica quando diventa ingombrante. Leonardo Sciascia oggi direbbe che i «professionisti dell'antimafia» non solo si sono moltiplicati, ma hanno affinato il senso dell'opportunità e sono finiti pure in Parlamento. Con coraggio Il Tempo- con i tuoi articoli, quelli del Comandante Angelo Jannone e dei colleghi Martini e Mineo - ha acceso un faro sulle tante anomalie nei nostri Servizi nella lotta alla mafia e alla criminalità organizzata, soffermandosi su quello che, con grande efficacia, hai sintetizzato come l'«affaire appartamenti».🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Servizi segreti, alloggi e fondi opachi: il lato nascosto dello Stato Notizie correlate Verso la Luna, tutti i segreti della missione Artemis II: gli astronauti pronti a fotografare il lato nascosto del nostro satellitePer la prima volta in oltre 50 anni, degli astronauti orbiteranno attorno alla Luna dopo aver completato con successo la fase cruciale di accensione... Ungheria, allarme OSCE: fondi opachi e media sotto controlloIl senatore Alfieri, impegnato in Ungheria come membro della missione dell’OSCE per il monitoraggio delle elezioni parlamentari, ha segnalato gravi... Panoramica sull’argomento Si parla di: Feltre: alloggi Ater per il personale sanitario, un modello innovativo del Veneto. Servizi segreti, alloggi e fondi opachi: il lato nascosto dello StatoSifar, Sid, Sismi, Sisde, Aisi: le sigle dei nostri 007 nel tempo, una sequenza di zone d’ombra. Sullo sfondo, il potere politico che li utilizza e li scarica quando diventa ingombrante. Leonardo ... iltempo.it L’indagine sullo spionaggio e su un ex agente dei servizi segreti, spiegataSi parla di funzionari dell'intelligence e di militari infedeli, di strani rapporti tra spie e imprenditori, di ricatti a politici e imprenditori ... ilpost.it