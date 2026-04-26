Serie C | Pontedera-Livorno 0-2 le pagelle | perla di Peralta Di Carmine impreciso

Nel quarto turno finale del girone B di Serie C, il Livorno ha conquistato una vittoria per 2-0 sul campo del Pontedera, già retrocesso. Le reti sono state segnate da Peralta e Falasco, con quest'ultimo che ha realizzato il secondo gol. La partita si è conclusa con la squadra ospite che ha chiuso la stagione con questa affermazione. Per il Pontedera, l'incontro si è concluso con alcune imprecisioni di Di Carmine.

Si chiude con una vittoria la stagione del Livorno. Gli amaranto, nell'ultima giornata del girone B di serie C, hanno espugnato il campo del già retrocesso Pontedera per 0-2 grazie alle reti di Peralta e Falasco.Ciobanu 6: un paio di buone uscite ed un intervento prezioso a inizio ripresa sulla.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Serie C | Livorno-Gubbio 3-0, le pagelle: Di Carmine indispensabile, in difesa bene Camporese Leggi anche: Serie C | Livorno-Gubbio 3-0, le pagelle: Di Carmine indispensabile, bene la difesa Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Serie C | Pontedera-Livorno, le probabili formazioni. Venturato: Soddisfatti e felici di quanto fatto. Futuro? Ancora presto per parlarne; Calendario Livorno - Allievi Nazionali U17 Serie C - Girone A Italia; Serie C, le gare della 38^ giornata su Sky; Pontedera-Livorno diretta tv streaming: dove vederla live e gratis. Il Livorno espugna Pontedera: 2-0 e prova di forza granataDiretta Pontedera-Livorno di Domenica 26 aprile 2026: Peralta sblocca al 19' di gioco, Falasco raddoppia nella ripresa ... calciomagazine.net Diretta Pontedera Livorno streaming video tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per il girone B di Serie C.Diretta Pontedera Livorno streaming video tv: i padroni di casa tornano in Serie D dopo 14 anni, i labronici hanno mancato l'accesso ai playoff. ilsussidiario.net Il Livorno saluta la stagione con un successo esterno. Nell’ultima giornata del girone B di Serie C, gli amaranto superano 2-0 il Pontedera allo stadio Mannucci, chiudendo il campionato con una bella prestazione in cui hanno trovato spazio molti giocatori. - facebook.com facebook