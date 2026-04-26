Senologia Brindisi | Grazie a questi professionisti la paura lascia spazio a fiducia e speranza

Una paziente del reparto Senologia dell'ospedale Perrino di Brindisi ha inviato una lettera di ringraziamento rivolta al personale sanitario. Nel testo, esprime gratitudine per l’assistenza ricevuta, sottolineando come l’équipe abbia contribuito a trasformare la paura in fiducia e speranza. La lettera, inviata da una residente locale, evidenzia il ruolo fondamentale dei professionisti nel percorso di cura. La comunicazione è stata pubblicata in risposta alle richieste di riconoscimento per il lavoro svolto.