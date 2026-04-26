Senologia Brindisi | Grazie a questi professionisti la paura lascia spazio a fiducia e speranza
Una paziente del reparto Senologia dell'ospedale Perrino di Brindisi ha inviato una lettera di ringraziamento rivolta al personale sanitario. Nel testo, esprime gratitudine per l’assistenza ricevuta, sottolineando come l’équipe abbia contribuito a trasformare la paura in fiducia e speranza. La lettera, inviata da una residente locale, evidenzia il ruolo fondamentale dei professionisti nel percorso di cura. La comunicazione è stata pubblicata in risposta alle richieste di riconoscimento per il lavoro svolto.
Riceviamo e pubblichiamo una lettera di ringraziamento per il personale del reparto Senologia dell'ospedale Perrino di Brindisi da parte di una paziente, F.C. Con la presente desidero esprimere la mia più profonda gratitudine e il mio sincero apprezzamento per l’eccellente operato di tutto il.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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