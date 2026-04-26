Nella giornata di calcio della Serie A 202526, il Como ha ottenuto una vittoria, mentre il Torino ha pareggiato contro l’Inter. La partita tra Milan e Juventus si è conclusa con un pari. Sono stati aggiornamenti in tempo reale sulle partite del campionato italiano, con particolare attenzione alle prestazioni dell’Inter guidata da Cristian Chivu. La giornata ha visto risultati diversi tra le squadre di vertice e quelle di metà classifica.

Inter News 24 Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell’Inter di Cristian Chivu. La nuova annata calcistica ha preso ufficialmente il via e l’entusiasmo dei tifosi torna a farsi sentire. La Serie A 202526 si preannuncia ricca di spettacolo, colpi inattesi e sfide ad alta intensità che renderanno ogni turno un appuntamento da non perdere. Dalla corsa scudetto alla lotta per la permanenza in categoria, passando per la rincorsa a un posto in Europa, il campionato italiano promette emozioni a ripetizione. Tra gol, sorprese e partite vibranti, i riflettori si accendono di nuovo e i sostenitori sono pronti a spingere la propria squadra, sognando un torneo avvincente fino all’ultima giornata.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: vince il Como, il Torino ferma l’Inter. Pareggio tra Milan e Juventus

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