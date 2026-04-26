Risultati Serie A 2025 26 LIVE | in campo Fiorentina e Sassuolo

Nella giornata di oggi si sono disputate le partite della Serie A 202526, con la Fiorentina e il Sassuolo in campo. La redazione di JuventusNews24 fornisce aggiornamenti in tempo reale sui risultati e sugli incontri del campionato italiano, concentrandosi anche sul percorso della Juventus nella stagione in corso. I match di questo turno sono stati seguiti da vicino dai tifosi e dagli appassionati di calcio, con vari risultati che influenzano la classifica.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. Di seguito tutti gli aggiornamenti sul campionato italiano e sul percorso della Juve.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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