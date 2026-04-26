Il Napoli si appresta a disputare le ultime gare di campionato con l’obiettivo di qualificarsi alla prossima Champions League. La squadra ha ottenuto risultati positivi nelle ultime partite, rafforzando la posizione in classifica. La stampa riferisce che il tecnico principale ha annunciato di fornire aggiornamenti sulla situazione entro quindici giorni. Nel frattempo, si osservano segnali di crescita e un miglioramento nelle prestazioni complessive della formazione.

"> Il Napoli accelera verso la Champions League e lo fa con una prestazione che lascia segnali chiari anche in prospettiva futura. Come racconta Pasquale Tina su Repubblica, il 4-0 rifilato alla Cremonese rappresenta un passaggio fondamentale nella corsa europea, obiettivo primario del club azzurro. Pasquale Tina su Repubblica sottolinea come la vittoria del Maradona non sia soltanto un risultato pesante in classifica, ma anche un’indicazione tecnica importante per Conte. Tra i protagonisti spicca McTominay, devastante nel ruolo di mediano. Pasquale Tina su Repubblica evidenzia come lo scozzese abbia dominato la gara, trovando anche la via del gol e confermando una crescita costante.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Repubblica: “Conte, la verità entro due settimane”

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