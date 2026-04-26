Re Carlo si prepara a partire per gli Stati Uniti, dove rimarrà quattro giorni in occasione di una visita ufficiale. Il viaggio si svolge in un momento di tensioni tra le autorità americane e l’ex presidente, e nello stesso periodo emergono nuovi dettagli sul caso Epstein. La visita ha come obiettivo incontri ufficiali e incontri con rappresentanti di alto livello, in un contesto segnato da questioni politiche e giudiziarie.

? Cosa sapere Re Carlo si recherà negli Stati Uniti per una missione diplomatica di quattro giorni.. Il viaggio a Washington avviene tra tensioni con Trump e lo scandalo Epstein.. La prossima settimana, Re Carlo intraprenderà una missione diplomatica di quattro giorni negli Stati Uniti che rappresenta la sfida più complessa fin dall’inizio del suo Regno, muovendosi tra tensioni internazionali e questioni familiari delicate. Il Sovrano di 77 anni, che affronta questo impegno dopo oltre due anni di gestione di una patologia oncologica, si troverà a gestire un programma estremamente denso che lo porterà dal discorso davanti al Congresso alla cena di Stato a Washington, includendo una tappa presso il memoriale dell’11 settembre, un incontro a New York e una visita in un parco nazionale della Virginia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Re Carlo negli USA: la missione diplomatica più rischiosa del Regno

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