Prezzo gas oggi PSV | quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Il prezzo del gas all’ingrosso oggi, 26 aprile 2026, si attesta a 0,425 euro per metro cubo standard (Smc), equivalenti a 44,75 euro per megawattora (MWh). Questa cifra rappresenta il valore attuale del PSV, il prezzo di riferimento nel mercato all’ingrosso del gas naturale. Nessun dato supplementare o variazione rispetto alle giornate precedenti è riportata in questa breve analisi.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi, 26 Aprile 2026, è pari a 0,425 €Smc (pari a 44,75 €MWh). Questo valore rappresenta il prezzo medio giornaliero del gas naturale scambiato all’ingrosso sul mercato italiano. L’andamento del PSV nelle ultime settimane mostra una tendenza al ribasso rispetto ai picchi registrati a inizio mese. Dopo aver toccato valori superiori a 0,55 €Smc (oltre 58 €MWh) il 1 Aprile 2026, il prezzo ha progressivamente perso terreno, stabilizzandosi negli ultimi giorni intorno a 0,425 €Smc. La discesa è stata particolarmente marcata nella seconda metà di aprile, con una riduzione di circa il 23% rispetto ai massimi mensili.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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