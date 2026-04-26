petali rossi per una dama e un cavaliere che avevano lasciato uomini e donne

Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che sono state registrate nuove puntate con protagonisti del trono over e del trono classico. Durante le registrazioni sono stati mostrati momenti di interazione tra i partecipanti, tra cui uno scambio di petali rossi tra due personaggi. La registrazione ha coinvolto vari protagonisti, con alcune scene che hanno attirato l’attenzione degli spettatori. Le puntate andranno in onda prossimamente, mostrando le evoluzioni delle storie raccontate.

Le nuove anticipazioni di Uomini e Donne raccontano una registrazione entusiasmante tra trono over e classico. Al centro dell’attenzione tornano Cinzia Paolini e Marco, mentre ci sono importanti aggiornamenti anche per Nicola e Giada. Parallelamente, il percorso di Ciro Solimeno subisce un nuovo scossone a causa di Elisa Leonardi. Chi sceglie Ciro Solimeno: parla sua zia Cinzia e Marco tra dubbi e segnalazioni. Si riparte da Cinzia Paolini e Marco, ancora protagonisti dopo la segnalazione emersa nella registrazione precedente. Tra uscite e rientri in studio, i due sono ancora presenti e la dama ha chiarito di non voler affrettare i tempi, spiegando che prima di lasciare il programma insieme a lui intende osservare con attenzione il suo comportamento.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

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