Pagelle Juventus Next Gen Bra | perla di Gunduz prima gioia bianconera per Oboavwoduo VOTI

Nella partita tra Juventus Next Gen e Bra, valida per la 38ª giornata di Serie C 202526, sono stati assegnati i voti ai giocatori protagonisti dell'incontro. Tra le prestazioni più notevoli, una perla di Gunduz e la prima gioia in maglia bianconera di Oboavwoduo. Il testo presenta le valutazioni e i giudizi sui singoli protagonisti, senza approfondimenti o analisi, limitandosi ai fatti accaduti durante la gara.

di Marco Baridon Pagelle Juventus Next Gen Bra: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 38ª giornata di Serie C 202526. Pagelle Juventus Next Gen Bra: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 38ª giornata di Serie C 202526 Fuscaldo 6 – Non si rende protagonista di grandi interventi nel corso della sua partita. Incolpevole sui gol del Bra, trafitto da posizione ravvicinata. Savio 6 – Corre pochi pericoli lungo il suo binario di competenza. Attento e solido in copertura. Gil Puche 6.5 – Da una sua giocata prende forma il gol di Oboavwoduo: lancio lungo in verticale per il compagno che ringrazia, approfitta della dormita del Bra e cala il bis.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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