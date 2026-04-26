Oggi, domenica 26 aprile, l'oroscopo di Paolo Fox segnala che la Bilancia sta ritrovando l’equilibrio, mentre i Pesci si sentono più centrati dopo un fine settimana. La giornata segue una domenica tranquilla, con un’atmosfera più rilassata rispetto ai giorni precedenti. È il momento di riassestare le energie e prepararsi a una nuova settimana.

Ecco l’oroscopo di Paolo Fox per domenica 26 aprile! Oggi sei più tranquill*, post giornata di festa, ma anche fine del weekend. L’importante però è che sei anche molto più consapevole. Domenica è una giornata più calma, ma non superficiale. Hai bisogno di rallentare, ma anche di capire meglio alcune cose. Non è overthinking, è più una riflessione pulita. Oroscopo di Paolo Fox, domenica 26 aprile 2026, segno per segno. Non sei in modalità overthinking pesante, ma nemmeno superficiale. È quel tipo di riflessione tranquilla in cui inizi a collegare i puntini senza sforzo. Ripensi a certe conversazioni, a certe reazioni, a come ti sei sentito in alcune situazioni.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Oroscopo di Paolo Fox per oggi, 26 aprile: Bilancia in ri-equilibrio, Pesci più centrato

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