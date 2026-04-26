Napoli-Cremonese | formazioni ufficiali della Serie A pronte per la sfida di oggi
Oggi si gioca la partita tra Napoli e Cremonese in Serie A. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e le due squadre si preparano ad affrontarsi sul campo. Questa sfida rappresenta un momento importante della stagione per entrambe le formazioni, che cercano punti per migliorare la propria posizione in classifica. Gli allenatori hanno scelto le formazioni definitive e i giocatori sono pronti a scendere in campo.
"> Napoli vs Cremonese: Match Cruciale per i Partenopei. NAPOLI, ITALIA – 18 APRILE: Antonio Conte, allenatore dell’SSC Napoli, prima della partita di Serie A tra SSC Napoli e SS Lazio allo Stadio Diego Armando Maradona il 18 aprile 2026 a Napoli, Italia. (Foto di Francesco PecoraroGetty Images) Questa sera, il Napoli ospita il Cremonese in un match fondamentale per i Partenopei, che cercano di mettere un freno ai festeggiamenti per il titolo dell’Inter per almeno un’altra settimana e di consolidare la propria posizione tra le prime quattro del campionato. Attualmente, la squadra di Antonio Conte occupa il terzo posto in Serie A, mentre il Milan è davanti grazie al bilancio degli scontri diretti.🔗 Leggi su Napolipiu.com
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