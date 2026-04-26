Domenica 26 aprile si gioca a Milano una partita decisiva per il quarto posto nel campionato di pallavolo maschile. La squadra di casa affronta la formazione ospite in una sfida che potrebbe determinare l’accesso alla finale contro Trento. Chi vince, ottiene il biglietto per l’ultimo atto del torneo e si aggiudica la qualificazione diretta. La partita si svolge in un palazzetto gremito di tifosi e appassionati.

? Cosa sapere Modena sfida la Valsa Group a Milano domenica 26 aprile per il quinto posto.. La vittoria odierna garantisce ai gialloblù l'accesso alla finale contro Trento.. Anzani e i suoi compagni partono oggi alle ore 17 verso Milano con l’obiettivo di chiudere la serie contro la Valsa Group, dopo il vantaggio ottenuto nel primo incontro a casa. La sfida per il quinto posto in classifica si sposta in Lombardia in questo pomeriggio di domenica 26 aprile 2026. I gialloblù di Modena, che hanno già vinto l’andata per 3-1, cercano la vittoria immediata per evitare di dover affrontare una gara decisiva mercoledì 29 alle 20:30 al PalaPanini. La partita odierna, diretta su Dazn e Volleyballworld.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Modena a Milano: tutto in palio per il biglietto verso la finale

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