Milan-Juve dubbio Yildiz | la scelta di Spalletti per il Meazza

La partita tra Milan e Juventus si avvicina, con il tecnico dei bianconeri che sta valutando attentamente la presenza di Kenan Yildiz. La decisione definitiva sull’eventuale impiego del giocatore sarà presa in base agli esami delle sue condizioni fisiche, ancora da chiarire prima del match di San Siro. La squadra si prepara alla sfida, mentre rimangono incerte le scelte di formazione riguardo a Yildiz.

La vigilia della Juventus verso il crocevia di San Siro è scandita dai dubbi sulle condizioni fisiche di Kenan Y?ld?z. Il fantasista turco, alle prese con una fastidiosa infiammazione al ginocchio, resta l’incognita principale nel piano tattico di Luciano Spalletti. Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico si trova di fronte a un bivio: rischiare il classe 2005 dal primo minuto o preservarlo per un ingresso a gara in corso, ricalcando la gestione prudente già adottata nella precedente sfida contro il Bologna. L’orientamento dello staff tecnico sembra convergere verso una staffetta programmata tra lo stesso Y?ld?z e Jeremie Boga.🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Milan-Juve, dubbio Yildiz: la scelta di Spalletti per il Meazza Notizie correlate Leggi anche: Juve, missione Roma: Spalletti lancia Koopmeiners e il dubbio Yildiz Leggi anche: Juve a Bergamo con il dubbio Yildiz: Spalletti lancia Gatti e Openda Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Milan-Juventus, le probabili formazioni della partita di Serie A; Yildiz, Thuram, Vlahovic e Holm: chi recupera per Milan-Juventus? Le condizioni degli infortunati bianconeri e i dubbi di Spalletti; Spalletti prepara Milan-Juve con un dubbio enorme: dentro o fuori, cambia tutto così; Milan-Juventus, Yildiz verso il recupero. Possibile maglia da titolare. Juventus, Yildiz titolare o dalla panchina? Spalletti decide contro il MilanJuventus, Yildiz titolare o dalla panchina? Spalletti decide contro il Milan Dubbi su Yildiz per Milan-Juve: Spalletti valuta il turco nonostante il ginocchio. Possibile staffetta con Boga. tuttojuve.com Probabili formazioni Milan-Juventus: riecco Saelemaekers, dubbio YildizProbabili formazioni Milan Juventus – Uno dei match più interessanti della 34^ giornata di Serie A, sarà certamente il delicatissimo Milan-Juventus. Ad affrontarsi saranno l’attuale seconda contro la ... fantamaster.it È il giorno di Milan Juve Quale sarà il risultato finale secondo voi Ditecelo nei commenti x.com Milan-Juve è anche Ibra contro Chiellini: figure chiave in società, ma lo svedese è messo da parte - facebook.com facebook