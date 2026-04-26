Messa in tv 26 aprile 2026 dove vedere su Rai 1 e Canale 5 | orari luogo streaming

Il 26 aprile 2026 sarà trasmessa una messa in televisione, visibile sui canali Rai 1 e Canale 5. La diretta si svolgerà in un luogo specifico e sarà possibile seguirla anche tramite streaming. Sono stati comunicati gli orari di trasmissione e i dettagli del programma. Per chi desidera seguire l’evento, sono disponibili informazioni su canali, orari e modalità di visione online e in tv.

, diretta, programma, canale, a che ora Dove vedere la Messa in tv oggi, 26 aprile 2026? Un appuntamento imperdibile per tanti fedeli, magari impossibilitati di recarsi in chiesa, e che per questo seguono con passione e interesse la Messa in tv, in particolare la domenica mattina, su Rai 1 e Canale 5, ma anche su Tv2000. Se non siete a casa, ecco come fare per seguire la messa in tv oggi, 26 aprile. Potete seguire la Messa in diretta tv su Rai 1 oggi, 26 aprile 2026, alle ore 9 dalla Basilica di San Pietro, presieduta da Papa Leone XIV, con ordinazioni presbiterali.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Messa in tv 26 aprile 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming Notizie correlate Messa in tv 12 aprile 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streamingMessa in tv 12 aprile 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming, diretta, programma, canale, a che ora Dove vedere la Messa in... Messa in tv Pasqua domenica 5 aprile 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streamingMessa in tv Pasqua domenica 5 aprile 2026, dove vedere su Rai 1 e Canale 5: orari, luogo, streaming, diretta, programma, canale, a che ora, Tv2000... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Papa Leone XIV, su Tv2000 la Messa con ordinazioni presbiterali nella Giornata delle vocazioni; MotoGP, GP Spagna 2026: programma, orari, tv, streaming. Calendario 24-26 aprile a Jerez; Agenda dal 26 aprile al 3 maggio; ore 9: Diretta streaming 26 aprile. Il Papa nella basilica di San Pietro ordina otto nuovi sacerdoti. Leone XIV: Tv2000, domenica in diretta da San Pietro la messa per le ordinazioni sacerdotaliDomenica 26 aprile, alle 9, Tv2000 trasmetterà in diretta dalla basilica San Pietro la messa con le ordinazioni presbiterali presieduta da Papa Leone XIV, in occasione della 63ª Giornata mondiale di p ... agensir.it Messa di Pasqua, l’Urbi et Orbi di Leone XIV: «La vittoria di Cristo è totalmente non violenta. Chi ha in mano le armi, le deponga»Il sagrato di piazza San Pietro a Roma, ornato da migliaia di fiori e piante coltivate in Olanda, accoglie papa Leone XIV domenica 5 aprile, che celebra la Messa di Pasqua, la prima dalla sua elezione ... roma.corriere.it Sempre vi ricordo nelle mie preghiere in modo particolare come oggi nella messa quotidiana. Ogni bene a tutti. Fra Luca x.com Campi Flegrei. . IN DIRETTA DAL SANTUARIO DI S. GIUSTINO RUSSOLILLO TRASMETTIAMO IL SANTO ROSARIO A SEGUIRE LA SANTA MESSA - SEGUICI SUL CANALE 99 DEL DGT E SUL SITO WEB WWW.TVCAMPIFLEGREI.IT - facebook.com facebook