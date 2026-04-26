Mamma e figlia morte a Campobasso l'ipotesi dell'errore nei test sul padre | la spiegazione dello Spallanzani

A Campobasso, sono state trovate morte una madre e una figlia, mentre si indaga sui test condotti sul padre. L’Istituto Spallanzani di Roma ha precisato che i campioni biologici sono stati conservati rispettando i protocolli stabiliti: i sierologici a +4°C e i campioni molecolari a -20°C. La questione riguarda l’interpretazione dei risultati e la gestione dei reperti nel corso delle analisi.

L'Istituto Spallanzani di Roma risponde alle ombre gettate sulla conservazione dei reperti biologici del sopravvissuto: "Sierologici a +4°C e campioni molecolari a -20°C, tutto secondo protocollo". Una precisazione che riapre il dibattito sulla sparizione delle tracce di ricina.🔗 Leggi su Fanpage.it

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