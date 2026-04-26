Malpensa sarà davvero intitolato a Silvio Berlusconi | Enac chiede a Sea di cambiare tutta la segnaletica

Dopo la decisione del Tar Lombardia di confermare l’intitolazione dell’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi, l’Enac ha comunicato di aver chiesto alla società di gestione di modificare tutta la segnaletica presente nello scalo. La delibera del Consiglio di Amministrazione di Enac, approvata nel 2024 con il consenso del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha portato alla scelta di intitolare l’aeroporto al ex presidente del Consiglio.

All'indomani della sentenza del Tar Lombardia che ha legittimato l'intitolazione dell'aeroporto di Milano Malpensa al presidente Silvio Berlusconi deliberata dal CdA di Enac nel 2024 con il via libera del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, l'Enac rende noto di aver già.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Enac, nuova segnaletica Malpensa riporti denominazione 'Silvio Berlusconi'L'Enac ha chiesto a Sea, la società che gestisce gli aeroporti di Milano, di provvedere alla realizzazione e all'apposizione della nuova segnaletica... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Il Tar respinge i ricorsi: l’aeroporto di Malpensa resta intitolato a Silvio Berlusconi; L’aeroporto di Malpensa resta intitolato a Silvio Berlusconi: il Tar boccia i ricorsi dei Comuni; Malpensa, aeroporto rimane intitolato a Silvio Berlusconi. La figlia Marina: Tar rimette cose a posto. Malpensa sarà davvero intitolato a Silvio Berlusconi: Enac chiede a Sea di cambiare tutta la segnaleticaL'aeroporto di Milano Malpensa cambia ufficialmente nome. Dopo la sentenza del Tar, l'Enac ha inviato l'ordine a Sea: la nuova segnaletica 'Silvio Berlusconi' deve essere installata ... milanotoday.it L’aeroporto di Malpensa resta intitolato a Silvio Berlusconi: il Tar boccia i ricorsi dei ComuniA rivolgersi al tribunale amministrativo erano stati il Comune di Milano e quelli di Cardano al Campo, Somma Lombardo e Samarate. La figlia Marina: Giusto ... milano.repubblica.it Sei andato via… e si è spenta una voce che non passava inosservata. Silvio Berlusconi non era solo un presidente. Era presenza. Era carattere. Era quell’energia che divideva, faceva discutere, ma che nessuno riusciva davvero a ignorare. Nel bene o nel ma - facebook.com facebook