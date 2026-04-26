Il tribunale amministrativo della Lombardia ha confermato il cambio di nome dell'aeroporto di Milano Malpensa, ordinando alla società di gestione di aggiornare la segnaletica con la nuova denominazione dedicata a Silvio Berlusconi. L'Enac aveva imposto questa modifica, e ora la segnaletica deve essere adeguata secondo l'ordine ricevuto. La decisione riguarda esclusivamente l'aspetto amministrativo e di identificazione dell'aeroporto.

? Cosa sapere Il Tar Lombardia conferma il cambio di nome dell'aeroporto di Milano Malpensa.. Sea deve aggiornare la segnaletica con la dicitura Silvio Berlusconi su ordine Enac.. L’Enac ha intimato a Sea di aggiornare immediatamente la segnaletica dell’aeroporto di Milano Malpensa con la nuova dicitura Aeroporto Internazionale Milano Malpensa – Silvio Berlusconi, a seguito del via libera definitivo arrivato dal Tar Lombardia. La decisione dell’ente per la navigazione aerea segue una sentenza che ha confermato la legittimità della scelta presa dal consiglio di amministrazione dell’Enac nel 2024. Tale provvedimento era stato precedentemente approvato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Malpensa cambia nome: l’Enac impone il tributo a Silvio Berlusconi

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