A maggio, al Quarticciolo, prende il via la rassegna teatrale “CondiVisa”, dedicata alle nuove drammaturgie, che si svolge in diverse serate. La manifestazione si conclude con lo spettacolo finale di stagione, “Laguna Cafè”. L’evento coinvolge compagnie e artisti emergenti, offrendo una vetrina per le produzioni teatrali contemporanee. La programmazione prevede diverse rappresentazioni durante il mese, con attenzione a temi e linguaggi innovativi.

Cosa: Rassegna teatrale “CondiVisa” dedicata alle nuove drammaturgie e lo spettacolo conclusivo di stagione “Laguna Cafè”.. Dove e Quando: Teatro Biblioteca Quarticciolo di Roma, dal 7 al 24 maggio 2026.. Perché: Un mese di programmazione intensa che trasforma il palcoscenico in un megafono per indagare le contraddizioni sociali, il lavoro precario e la rivendicazione dei diritti.. Il tessuto culturale delle periferie romane continua a dimostrarsi uno dei laboratori creativi più vivaci e necessari dell’intera Capitale. Il Teatro Biblioteca Quarticciolo, sotto l’attenta direzione artistica di Antonino Pirillo e Giorgio Andriani, si appresta a vivere un mese di maggio all’insegna della pluralità dei linguaggi e dell’impegno civile.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Maggio teatrale al Quarticciolo: CondiVisa e Laguna Cafè

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