La Maceratese si prepara a giocare in casa alle 15 contro il Giulianova, in una partita che potrebbe decidere il futuro in campionato. La squadra ha a disposizione un match point per conquistare la salvezza definitiva, mentre gli avversari sono già certi di aver raggiunto l’obiettivo di mantenere la categoria. La sfida si presenta come un’ultima occasione per i padroni di casa di mettere in salvo la stagione.

C’è da chiudere una volta per tutte il discorso salvezza e la Maceratese ha un match point da sfruttare appieno: gioca in casa alle 15 contro un Giulianova che non ha più nulla da chiedere alla stagione avendo centrato da tempo la permanenza nella categoria. Ma servirà una Maceratese attenta sin dal fischio d’inizio e non quella distratta, con il freno tirato a mano vista nelle ultime gare e che a Pomezia ha inevitabilmente pagato un avvio in cui ha preso gol dopo un minuto e dopo un quarto d’ora è stata costretta a giocare in inferiorità numerica. Sarebbe bello anche vedere una Maceratese con tanti giocatori del posto che finora non hanno mai fatto mancare l’apporto.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Maceratese, match point da mettere a segno

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