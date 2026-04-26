L' oroscopo di lunedì 27 aprile 2026 | le stelle sotto la Torre

Lunedì 27 aprile 2026 si presenta con condizioni meteorologiche variabili e traffico intenso in alcune zone della città. Le previsioni indicano possibilità di pioggia nel pomeriggio e un aumento del flusso di veicoli in direzione dei quartieri periferici. Le temperature si attestano intorno ai 15 gradi, con un leggero vento da nord. La giornata si svolge tra imprevisti e momenti di calma, come spesso accade nel ritmo quotidiano urbano.

Che siate tra i vicoli di Santa Maria o in coda sulla Tosco-Romagnola, ricordate: la giornata può essere storta come il nostro monumento più famoso, ma è proprio quello che la rende unica.ArieteLa settimana inizia con una carica esplosiva. Invece di correre per i Lungarni, usate questa energia.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate L'oroscopo di lunedì 6 aprile 2026: le stelle sotto la TorreCari cittadini pisani, ecco un oroscopo su misura per la città e i suoi abitanti. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: L'oroscopo di lunedì 27 aprile 2026: le stelle sotto la Torre; L'oroscopo di venerdì 17 aprile 2026: le stelle sotto la Torre; L'oroscopo di domenica 19 aprile 2026: le stelle sotto la Torre; L'oroscopo di giovedì 23 aprile 2026: le stelle sotto la Torre. Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 27 aprile: tutti i segniLe Stelle di Branko, le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i ... iltempo.it L'oroscopo di lunedì 27 aprile 2026: le stelle sotto la TorreMercurio entra nel vostro segno portando una ventata di lucidità mentale. Anche se Venere vi ha voltato le spalle rendendovi un po' malinconici, è il momento perfetto per sedervi a un tavolino in ... pisatoday.it Il nuraghe Cuccurada di Mogoro Il nuraghe Cuccurada, di Mogoro, è un “polilobato, con quattro torri angolari collegate da mura rettilinee che racchiudono un cortile dove si trova anche la torre centrale, detta mastio, e può essere datato al primo periodo nuragi - facebook.com facebook Aprile 2025: l'arbitro Marco Guida, campano, sezione di Torre Annunziata, annuncia di aver chiesto, insieme al collega Fabio Maresca, l'esenzione dal dirigere le partite del #Napoli. Motivazione: "Quando ho commesso degli errori non era così sicuro passegg x.com