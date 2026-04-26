le stelle di branko le previsioni per tutti i segni

Per la giornata di domenica 26 aprile 2026, l'astrologo più seguito in Italia ha pubblicato le previsioni per tutti i segni dello Zodiaco. Tra le indicazioni, si segnala che Venere in Gemelli favorisce l'amore per il segno dell'Ariete. Le previsioni vengono aggiornate quotidianamente e sono consultate da un vasto pubblico che segue le influenze planetarie.

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di domenica 26 aprile 2026 Ariete Venere in Gemelli, delizioso transito per l'amore. Se non siete ancora riusciti a convincere una persona scorbutica, riprovateci. Anche Marte è in grado di fare miracoli, domenica con un nuovo sogno di vita, auguri. Fatevi belli (il vostro segno è talvolta poco interessato all'estetica, puntate solo sulla agilità sportiva e invece fareste bene a prestare attenzione alla pelle, punto debole per entrambi i sessi). Gli affari sono protetti dalla Luna in Vergine, settore del lavoro.🔗 Leggi su Iltempo.it

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Oroscopo Branko Settimanale 20 26 Aprile 2026 Previsioni per Tutti i Segni Zodiacali

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