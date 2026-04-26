Le prime pagine di oggi riportano le proteste per il 25 aprile che si sono svolte in diverse città, con partecipanti che hanno manifestato in modo pacifico. Nel settore sportivo, un'indagine è stata avviata nei confronti di un arbitro noto per frode sportiva. Inoltre, si stanno svolgendo negoziati tra le parti coinvolte in una disputa commerciale, con dettagli ancora da chiarire.

hanno quasi tutte in apertura quello è successo ieri durante i cortei di celebrazione della festa della Liberazione a Roma e a Milano. A Roma due persone che partecipavano al corteo sono state ferite da colpi di pistola ad aria compressa. A Milano un gruppo di manifestanti che ricordava la cosiddetta Brigata Ebraica attiva durante la Seconda guerra mondiale è stato contestato a lungo, e in seguito fatto uscire fuori dal corteo dalla polizia. L’altra storia molto presente, e non solo sui quotidiani sportivi, è l’indagine per frode sportiva nei confronti di Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di Serie A e B del calcio maschile.🔗 Leggi su Ilpost.it

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RASSEGNA STAMPA 24 APRILE 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI

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