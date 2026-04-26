Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 26 aprile 2026

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 26 aprile 2026, sono state pubblicate e sono disponibili nelle edicole. Tra i principali giornali ci sono Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport. Vengono riportate le notizie più rilevanti riguardanti il calcio, il basket e altri sport, con foto, titoli e brevi riassunti degli eventi più recenti. Le copertine mostrano immagini di partite, atleti e momenti chiave delle competizioni in corso.

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