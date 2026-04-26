L’Agenda delle scadenze per Segreterie DSGA e Dirigenti | dove la trovo? A cosa mi serve?

Gli abbonati alla rivista “Gestire la scuola” possono consultare un’Agenda delle scadenze, una sezione dedicata che raccoglie tutte le date importanti e gli adempimenti necessari per la gestione scolastica. Questa pagina fornisce un riepilogo puntuale delle scadenze, rivolta a Segreterie, DSGA e Dirigenti, con l’obiettivo di facilitare l’organizzazione e il rispetto delle tempistiche previste. La funzione principale è aiutare a pianificare le attività e rispettare le scadenze istituzionali.

Cosa fa? Gli abbonati a “Gestire la scuola” hanno a loro disposizione una Agenda delle scadenze. Una pagina dedicata in cui troverete tutte le scadenze e gli adempimenti per gestire al meglio la scuola. Tutti gli appuntamenti aggiornati mese per mese e non solo. Infatti, potrete cliccare ogni evento ed usufruire di risorse che vi guideranno. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Panoramica sull’argomento Temi più discussi: A Cipro siglato il patto inter-istituzionale dell’UE per attuare l’agenda di competitività; Agenda del 17 aprile 2026; Le scadenze fiscali fino al 30 aprile: approvazione dei bilanci, Cu lavoro autonomo e rimborsi Iva; L’agenda dei lavori delle istituzioni europee dal 13 al 26 aprile 2026. Nasce l’Agenda della Sclerosi multipla. In dieci punti, richieste e scadenze per rispondere ai malatiL’Agenda stilata dall’Aism traduce in call to action e scadenze concrete gli impegni contenuti nella Carta dei Diritti delle persone con SM del 2014, definendo e comunicando le priorità da affrontare ... quotidianosanita.it Il calendario delle scadenze fiscali di febbraio 2026(Adnkronos) - Nel mese di febbraio sono tante le scadenze fiscali e le date da segnare in calendario che interessano tutte le categorie di contribuenti. Questo mese sono chiamati al rispetto degli ... notizie.tiscali.it Un piccolo elenco di appuntamenti in tutta Italia da segnare in agenda e poi le iniziative di #domenicalmuseo x.com PROGRAMMA LIVE @THEBIG – MAGGIO 2026 Segna subito in agenda tutti gli appuntamenti del mese: Mercoledì 01 Maggio – DJ LELE: Funky Collection Sabato 02 Maggio – MASCALZONI: La notte più piccante Venerdì 08 Maggio – DIREZION - facebook.com facebook