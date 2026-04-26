L’Agenda delle scadenze per Segreterie DSGA e Dirigenti | dove la trovo? A cosa mi serve?

Da orizzontescuola.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Gli abbonati alla rivista “Gestire la scuola” possono consultare un’Agenda delle scadenze, una sezione dedicata che raccoglie tutte le date importanti e gli adempimenti necessari per la gestione scolastica. Questa pagina fornisce un riepilogo puntuale delle scadenze, rivolta a Segreterie, DSGA e Dirigenti, con l’obiettivo di facilitare l’organizzazione e il rispetto delle tempistiche previste. La funzione principale è aiutare a pianificare le attività e rispettare le scadenze istituzionali.

Cosa fa? Gli abbonati a “Gestire la scuola” hanno a loro disposizione una Agenda delle scadenze. Una pagina dedicata in cui troverete tutte le scadenze e gli adempimenti per gestire al meglio la scuola. Tutti gli appuntamenti aggiornati mese per mese e non solo. Infatti, potrete cliccare ogni evento ed usufruire di risorse che vi guideranno. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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