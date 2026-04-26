La star americana Giancarlo Esposito compie 68 anni | dalle origini napoletane a Hollywood

Giancarlo Esposito, attore statunitense di origini napoletane, compie 68 anni. La sua carriera si è sviluppata a Hollywood, dove ha ottenuto riconoscimenti per le sue interpretazioni in diverse serie e film. Esposito ha mantenuto sempre viva la connessione con le radici italiane, un elemento che spesso ha ricordato nelle interviste. La sua esperienza professionale e le sue origini familiari sono state al centro di numerosi approfondimenti negli ultimi anni.