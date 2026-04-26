La star americana Giancarlo Esposito compie 68 anni | dalle origini napoletane a Hollywood
Giancarlo Esposito, attore statunitense di origini napoletane, compie 68 anni. La sua carriera si è sviluppata a Hollywood, dove ha ottenuto riconoscimenti per le sue interpretazioni in diverse serie e film. Esposito ha mantenuto sempre viva la connessione con le radici italiane, un elemento che spesso ha ricordato nelle interviste. La sua esperienza professionale e le sue origini familiari sono state al centro di numerosi approfondimenti negli ultimi anni.
Tanti auguri Giancarlo Esposito. La star americana compie 68 anni e quel nome, che lui non ha mai voluto abbandonate, raccontano, e sue italianissime origini. Origini neanche troppo lontane se si pensa che il protagonista delle serie Breaking Bad e Better Call Saul, per citare solo due delle.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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