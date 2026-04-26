La Liberazione Cerimonie sul territorio

In diversi Comuni della Valdera si sono svolte cerimonie ufficiali per celebrare la Liberazione. A Terricciola, cittadini e autorità si sono radunati in un momento di raccoglimento dedicato alla memoria storica. Le iniziative si sono svolte in modo condiviso, coinvolgendo la comunità locale nel ricordo delle vicende legate a quegli eventi. Le celebrazioni hanno interessato tutte le municipalità della zona con diverse manifestazioni pubbliche.

Celebrazioni solenni anche in Valdera, in tutti i Comuni. A Terricciola c’è stato un momento di raccoglimento e partecipazione nel segno della memoria condivisa. L’amministrazione – viene spiegato – ha reso omaggio alle vittime civili della Seconda guerra mondiale, ricordando "l’inestimabile valore della libertà". Alla cerimonia hanno preso parte le autorità militari e religiose, l’Anpi e la Premiata Filarmonica Monterosso di Terricciola. Celebrazioni poi a Crespina: "Resistere oggi significa non cedere all’indifferenza, non abituarsi alle ingiustizie, difendere ogni giorno i valori della nostra Costituzione – si legge in una nota –: la democrazia, la pace, la dignità della persona.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Liberazione. Cerimonie sul territorio Sul lungolago di Pallanza a Verbania la cerimonia del 4 Novembre Notizie correlate Giornata della Liberazione: la mappa degli eventi, le cerimonie per i cadutiArezzo, 25 aprile 2026 – Pe l’81° Anniversario della festa nazionale della Liberazione, sono tanti gli appuntamenti per celebrare il 25 aprile tra... Festa della Liberazione nell'Aretino: le cerimonie e gli eventi. La mappaL'intera provincia di Arezzo celebra l'anniversario della Liberazione d'Italia dal nazifascismo. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: 81° anniversario della Liberazione di Bologna e dell'Italia; Le cerimonie per la Festa della Liberazione; 81° Anniversario della Liberazione: le cerimonie e le iniziative culturali a Ferrara - FOTO E DOCUMENTAZIONE; Pistoia celebra il 25 aprile, l’81° anniversario della Liberazione. Salerno celebra la Liberazione: medaglia d’onore al comune di Olevano sul TuscianoSalerno ricorda l'81° anniversario della Liberazione. Cerimonia solenne in Piazza Vittorio Veneto e consegna della Medaglia d'Oro al merito civile a Olevano sul Tusciano ... infocilento.it A Verona la festa della Liberazione dal nazifascismo, le celebrazioni in piazza BraLa tradizionale cerimonia del 25 Aprile in piazza Bra: così Verona ha celebrato la Liberazione dal nazifascismo. veronaoggi.it 25 aprile, sempre. Perché la Liberazione dell’Italia dal nazifascismo non è una semplice ricorrenza: è la memoria viva del patto fondativo della nostra Repubblica. È il coraggio di donne e uomini, molti giovanissimi, che seppero opporsi alla barbarie nazifascis - facebook.com facebook #DanielaFumarola alla manifestazione per la Festa della Liberazione: «Dobbiamo realizzare l’Unione dei popoli come siamo riusciti a costruire la Repubblica nel ‘45. Compattandoci nella difesa della democrazia liberale, del protagonismo della persona e del x.com