La festa di Capodanno si trasforma in tensione allo stato puro: Sirin finisce al centro di un episodio pericoloso mentre Bahar cerca di proteggere la sua famiglia e a rimetterci sono i bambini. Cosa succede nel nuovo episodio della dizi turca. Nemmeno durante le festività ci può essere un momento di pace e tranquillità nella dizi turca in onda tutti i giorni su Canale 5. La forza di una donna torna infatti anche lunedì 27 aprile alle ore 16.00 con una nuova puntata che aumenta ancora un pochino la tensione dopo gli ultimi eventi. Ma cosa succede nel nuovo episodio? Scopriamolo con le anticipazioni. Dove eravamo rimasti La vigilia di Capodanno avrebbe dovuto essere un momento di unionee per la famiglia, un piccolo rifugio di serenità dopo tante difficoltà affrontate nelle ultime settimane.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La forza di una donna, anticipazioni 27 aprile 2026: i bambini sono terrorizzati

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