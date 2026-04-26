James Dean torna in 4K | il restauro che completa il mito del ribelle
? Cosa sapere Warner rilascia in 4K UHD La valle dell'Eden con il restauro del negativo Technicolor.. L'uscita completa il ciclo di recuperi cinematografici dedicati alla carriera di James Dean.. A 95 anni dalla nascita di un’icona che si spense tragicamente a soli 24 anni, la Warner completa il recupero cinematografico di James Dean con l’uscita in 4K UHD de La valle dell’Eden, colmando una lacuna storica nel percorso di restauri dedicati all’attore. Il destino di Dean è stato segnato da quel fatale incidente con la Porsche 550 Spyder, un evento che lo ha proiettato nel mito pur interrompendo una carriera composta da soli tre film leggendari.🔗 Leggi su Ameve.eu
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