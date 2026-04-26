Inter | orari e dove vedere oggi in tv la partita di Serie A

Oggi in televisione si può seguire la partita di Serie A dell'Inter, con gli orari e i canali disponibili. La sfida è molto attesa e si svolgerà in una delle principali emittenti sportive, permettendo ai fan di seguire il match in diretta. La squadra nerazzurra punta a ottenere un risultato positivo in questa occasione, che potrebbe essere decisivo per il suo cammino stagionale.

2026-04-26 09:25:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Lui Inter vuole chiudere il Scudo appena possibile. UN vittoria o un pareggio prima di lui Torino Sì Napoli E Il Milan perde nei rispettivi partiti, potrebbero convertire il Nerazzurri in Champions. Di fronte ci sarà a Torino che riceverà il leader nel Stadio Olimpico di Torino installato nella terra di nessuno: a tre punti di salvezza matematica e ora molto lontano dalle posizioni europee. Lui Torino da parte sua, sicuramente incrocia il suo miglior momento della stagione una dinamica che ha permesso rafforzare la salvezza e lasciare la permanenza praticamente sulla buona strada.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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