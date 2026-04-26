Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Oggi, 26 aprile 2026, il prezzo del PUN, ovvero il prezzo unico nazionale dell’energia elettrica, si situa a 0,1077 euro per kilowattora. Il valore rappresenta l’aggiornamento più recente e riflette le variazioni orarie del mercato dell’energia in Italia. I dati indicano come il prezzo si sia mantenuto stabile rispetto alle precedenti rilevazioni. Nessuna informazione è stata fornita su eventuali fluttuazioni o tendenze recenti.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 26 Aprile 2026, si attesta a 0,1077 €kWh. Analizzando la giornata precedente (25 Aprile 2026), si osservano forti oscillazioni orarie: il prezzo minimo è stato registrato tra le 16:00 e le 17:00 con 0,0164 €kWh, mentre il massimo si è avuto tra le 21:00 e le 22:00 con 0,1727 €kWh. Le ore più economiche sono state quelle pomeridiane (dalle 14:00 alle 17:00), mentre le più costose si sono concentrate in serata, tra le 20:00 e le 22:00. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente 26042026 0,1077 +0,0343.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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