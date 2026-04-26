il labirinto delle passioni

’Il labirinto delle emozioni’, il 12 giugno il grande saggio di danza al Teatro Comunale. Sarà una serata all’insegna dell’arte, dell’energia e della passione, in scena alle 21 il saggio di danza intitolato ’Il labirinto delle emozioni’. L’evento, curato dalla direttrice dei corsi Soul Ballet, Federica Raminelli, rappresenta il momento culminante del percorso annuale degli allievi che frequentano i corsi presso la palestra WellFit di Copparo. Un progetto che, sotto la guida attenta e appassionata di Raminelli, ha saputo unire tecnica, espressività e crescita personale. Ad arricchire lo spettacolo saranno le esibizioni degli allievi di hip...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Il gioco delle passioni

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