I jeans diventano depuratori d’aria | la sfida tecnologica di Stella McCartney

A Parigi, presso il Centre Pompidou, si è svolto un evento in cui si è presentata una nuova tecnologia legata alla moda. Durante la manifestazione, è stato annunciato un progetto che trasforma i jeans in dispositivi in grado di depurare l’aria. L’evento ha coinvolto la presentazione di questa innovazione, mentre sullo sfondo si ascoltava la voce di un’attrice che recitava un brano dei Beatles.

Al Centre Pompidou di Parigi, mentre la voce di Helen Mirren recitava “Come Together” dei Beatles, qualcosa di straordinario stava per accadere. Non era solo una sfilata di moda. Era la dimostrazione che l’industria tessile può diventare parte della soluzione anziché del problema. Stella McCartney ha presentato alla Paris Fashion Week la sua collezione PrimaveraEstate 2026, e insieme agli abiti ha svelato una tecnologia che potrebbe ridefinire il futuro del denim: tessuti capaci di catturare l’inquinamento atmosferico mentre li indossiamo. La storia del denim è scritta con l’acqua. Ogni singolo paio di jeans richiede circa 3.781 litri d’acqua per essere prodotto, dall’irrigazione del cotone fino al prodotto finale.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - I jeans diventano depuratori d’aria: la sfida tecnologica di Stella McCartney Notizie correlate Leggi anche: Stella Mccartney Cappellino ‘stella Mccartney’: La verità Leggi anche: Stella Mccartney Tracolla ‘stella Ryder’ Piccola: Test Pr…