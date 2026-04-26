Durante una serata che ha tenuto incollato il pubblico allo schermo, si è verificato un colpo di scena inaspettato nella fase finale. La competizione, molto seguita, ha visto i concorrenti affrontarsi fino all’ultimo momento, con il risultato finale che ha sorpreso molti spettatori. La tensione e l’attesa si sono concentrate nel momento conclusivo, quando si è deciso il vincitore.

Una serata carica di aspettative, con il pubblico incollato allo schermo e i protagonisti pronti a giocarsi tutto. La finale di Canzonissima 2026 ha regalato un susseguirsi di esibizioni intense e votazioni decisive, culminando in un colpo di scena che ha ribaltato le previsioni della vigilia. Le ultime esibizioni: Bravi e Gassmann chiudono il cerchio. La puntata entra nel vivo con Michele Bravi, che porta sul palco un brano inedito dal titolo Genitore 3. Una performance intima e riflessiva, incentrata sul tema della genitorialità e sulle nuove forme di famiglia, che ha colpito per profondità e delicatezza. A chiudere il giro delle esibizioni è Leo Gassmann con Girasole, un brano dal tono più leggero ma capace di conquistare il pubblico per energia e immediatezza.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Hai vinto tu!”. Canzonissima, colpo di scena in finale

Notizie correlate

Leggi anche: Canzonissima che notte, “Hai vinto tu!”. Interpretazione strepitosa

“Hai vinto tu”. Canzonissima, l’annuncio di Milly Carlucci: il pubblico contestaLa nuova edizione di Canzonissima ha riportato su Rai1 un format storico completamente rinnovato, puntando su un’idea chiara: non sono più gli...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Canzonissima: Arisa fa piangere Balivo, le dune di Elettra Lamborghini e la canzone che ha vinto la quinta puntata; Canzonissima, come funziona la gara, le canzoni; Canzonissima 2026 pagelle finale: voti e giudizi della puntata del 25 aprile; Ascolti tv del 18 aprile, ancora scontro tra Canzonissima e Amici. Chi ha vinto.

Canzonissima, hai vinto tu! Un’interpretazione meravigliosa e una canzone senza tempoC’è un momento, in ogni programma che vive di memoria e musica, in cui il passato smette di essere solo nostalgia e torna a essere presente. È quello che è ... thesocialpost.it

Canzonissima: Arisa fa piangere Balivo, le dune di Elettra Lamborghini e la canzone che ha vinto la quinta puntataTutte le emozioni del finale della puntata del 18 aprile su Rai Uno: Milly Carlucci tra pianti ed emozioni vere ... today.it

Cala il sipario sul reboot di “Canzonissima” e la Rai, invece di liberare le orecchie dei telespettatori, annuncia la proroga - facebook.com facebook