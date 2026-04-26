GUIDA TV 26 APRILE 2026 | GIOCA AL TOTOSHARE E INDOVINA GLI ASCOLTI SERALI

Ecco la guida tv di questa sera con alcuni degli appuntamenti in programma sui principali canali italiani. Su Rai1 alle 21:30 va in onda uno speciale del Tg1 dedicato a Roberta Valente con una puntata registrata in Sorrento, trasmissione che si concluderà alle 23:55. Su Rai2 alle 21:00 viene trasmesso un episodio di una serie televisiva. La programmazione comprende anche altri canali con vari spettacoli e approfondimenti.

Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco la Guida Tv di BubinoBlog, buona visione! Rete Orario Programma Descrizione Rai1 21:30 23:55 Roberta Valente: Notaia in Sorrento 1ªTv Speciale Tg1 Serie Tv Rubrica Rai2 21:00 22:45 N.C.I.S. 1ªTv La Nuova DS Serie Tv Talk Show Rai3 21:20 23:15 Report Inimitabili: Pier Paolo Pasolini Inchieste Doc. Rete 4 21:30 00:55 Fuori dal Coro Senza Tregua Talk Show Film Canale 5 21:55 00:10 Racconto di una Notte 1ªTv Pressing: Nel Cuore dello Sport Serie Tv Talk Show Italia 1 21:25 00:10 Zelig On Come Ti Rovino le Vacanze Show Film La7 22:00 23:10 Chernobyl: Cronologia di un Disastro Nucleare Minute by Minute: Il Disastro Nucleare di Fukushima Doc.🔗 Leggi su Bubinoblog

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