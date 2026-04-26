Giulia De Lellis ha annunciato che non condividerà immagini della figlioletta sui social media, una scelta che ha suscitato discussioni tra i follower e gli esperti di privacy. La decisione arriva in risposta a domande e commenti degli utenti, ponendo l’attenzione sulla tutela della privacy dei minori nel mondo digitale. La influencer ha spiegato le sue motivazioni senza entrare nei dettagli della vita privata, mantenendo un atteggiamento riservato.

Giulia De Lellis decide di non mostrare la figlia sui social e accende il dibattito su privacy e genitorialità digitale. Una scelta che divide ma fa riflettere. Leggi anche: Giulia De Lellis e Tony Effe, la coppia scoppia? La loro bimba ha solo 5 mesi, ma tra loro è crisi nera! In un’ epoca dominata dalla condivisione continua, in cui ogni momento della vita quotidiana sembra destinato a diventare contenuto, scegliere di non esporsi può apparire una decisione controcorrente. È proprio il caso di Giulia De Lellis, che con la sua scelta ha attirato grande attenzione, soprattutto quando si parla di bambini. La decisione dell’influencer di limitare la presenza della figlia sui social network non è un caso isolato, ma si inserisce in un cambiamento culturale sempre più evidente che coinvolge anche altri genitori, famosi e non.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Giulia De Lellis e la scelta impopolare di non mostrare la figlia Priscilla: ecco il motivo

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