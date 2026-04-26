Gemellaggio tra scuole con la musica

A Todi, due scuole si sono incontrate attraverso la musica, condividendo momenti in cui il suono del violino, il canto di un coro e il ritmo di strumenti diversi si sono uniti in un’unica esibizione. L’evento ha visto studenti esibirsi insieme, creando un ponte tra le realtà scolastiche con esecuzioni musicali dal vivo. La manifestazione ha coinvolto i partecipanti in un’esperienza che ha unito le differenze attraverso l’arte sonora.

TODI – Il suono di un violino, il respiro condiviso di un coro, il ritmo che nasce da strumenti diversi ma si fonde in un’unica armonia: è così che la musica supera ogni distanza. Ed è con questo spirito che il gemellaggio tra le due orchestre della Scuola "Cocchi- Aosta" - Liceo "Jacopone di Todi" e di Lecco, entra nella sua fase culminante. Prima la trasferta nella città manzoniana, che ha visto gli studenti tuderti protagonisti e adesso, nell’ambito del progetto "Insieme si può – Nessuno escluso", la città si prepara ad accogliere gli studenti dell’ Istituto comprensivo "Don G. Ticozzi" di Lecco per la tappa di ritorno dello scambio culturale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gemellaggio tra scuole con la musica Gemellaggio tra Matera e Jaén: il Liceo Tommaso Stigliani supera i confini con la musica Notizie correlate Il gemellaggio con Neustadt entra nelle scuoleTrenta studenti delle classi terze della Scuola Secondaria “Renato Fucini“ di Montespertoli sono tornati nei giorni scorsi dalla Germania: hanno... Musica, arte e storia. Gemellaggio in PortogalloL’Istituto Comprensivo "Carlo Piaggia" di Capannori continua a espandere i propri orizzonti grazie al programma Erasmus+, portando sempre più... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Gemellaggio tra scuole con la musica; Gemellaggio musicale tra gli istituti comprensivi Zanon di Treviso e Giuliano di Latina; Gemellaggio musicale tra scuole: il Mattioli-D’Acquisto in trasferta a Peschici; Sernaglia abbraccia la Normandia: gemellaggio con Clécy tra cultura e tecnologia. Gemellaggio tra scuole con la musicaTODI – Il suono di un violino, il respiro condiviso di un coro, il ritmo che nasce da strumenti diversi ... lanazione.it Gemellaggio musicale tra gli istituti comprensivi Zanon di Treviso e Giuliano di LatinaLo scorso week end un gruppo di alunni dell’Indirizzo Musicale dell’istituto comprensivo Sante Zanon, di Fonte in provincia di Treviso, è arrivato a Latina per gemellarsi con l’Indirizzo Musicale de ... latinatoday.it I ragazzi del gemellaggio di Mauguio hanno incontrato gli amici e le famiglie Bovesane e stasera si sono concessi un bel giro intorno al mondo presso l’Atlante dei Suoni che ringraziamo per l’eccezionale ospitalità! Appuntamento domattina per la celebr - facebook.com facebook