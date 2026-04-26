Feliziani torna in campo La novità è Verdecchia

Dopo pochi mesi dalla sfiducia che aveva interrotto la sua amministrazione, Giovanni Feliziani si presenta nuovamente come candidato sindaco nel Comune di Capofilone. La novità rispetto alla precedente campagna elettorale è la presenza di Verdecchia tra i candidati o i sostenitori. La tornata elettorale si avvicina, e le liste sono in fase di definizione. La candidatura di Feliziani rappresenta un ritorno sulla scena politica locale.

CAMPOFILONE A pochi mesi dalla sfiducia che ha interrotto la sua esperienza amministrativa, Giovanni Feliziani si ricandida alla guida del Comune di Capofilone. Il medico campofilonese, eletto sindaco nel giugno 2024 con il 73% delle preferenze e sfiduciato alla fine di novembre 2025, corre di nuovo per la poltrona di sindaco. "La scelta di tornare in campo, nasce dalla volontà di portare a compimento un percorso amministrativo rimasto incompiuto". Stavolta a sfidarlo alla guida della coalizione civica ‘Futuro Campofilone’ ci sarà Riccardo Verdecchia. Educatore professionale e docente in ambito sanitario e socio sanitario, campofilonese di 56 anni, Verdecchia è un volto nuovo della politica locale.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Feliziani torna in campo. La novità è Verdecchia Notizie correlate Napoli-Cremonese: tre novità in campo! Un big torna dal 1?Rrahmani ritrova la maglia da titolare nel Napoli per la sfida di campionato contro la Cremonese.