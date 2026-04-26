A Savona, un uomo di 50 anni è stato arrestato mentre tentava di sottrarre gioielli a un’anziana. L’individuo aveva chiamato la vittima fingendosi un carabiniere grazie a una tecnica di spoofing telefonico, che permette di alterare l’identità del chiamante. Quando si trovava nell’abitazione della donna, è stato colto in flagrante mentre cercava di rubare i gioielli.

? Cosa sapere Uomo di 50 anni arrestato a Savona mentre rubava gioielli a un'anziana.. Il truffatore ha usato lo spoofing telefonico per simulare l'identità di un carabiniere.. I carabinieri hanno arrestato in provincia di Savona un uomo di 50 anni originario di Napoli, colpevole di aver orchestrato un inganno ai danni di una donna di 85 anni utilizzando la tecnica del falso carabiniere. Il malvivente è stato fermato dalle forze dell’ordine proprio mentre si trovava nell’abitazione della vittima, dopo aver ottenuto con l’astuzia diversi gioielli in oro consegnatigli poco prima. L’inganno digitale e il movente dietro lo spoofing. Il meccanismo della truffa si è attivato attraverso una telefonata manipolata tramite la tecnologia dello spoofing, che ha permesso al cinquantenne napoletano di simulare l’identità di un militare.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Falso carabiniere a Savona: preso mentre rubava l’oro a un’anziana

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