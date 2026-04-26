A Montese sono stati annunciati i candidati per le prossime elezioni comunali. Due civici si preparano a sfidarsi per la gestione del municipio nel prossimo quinquennio. La corsa è ora ufficiale e il quadro delle candidature è stato reso pubblico. La campagna elettorale si avvicina, con i candidati pronti a presentare le loro proposte agli elettori del paese.

A Montese si è delineato ufficialmente il quadro dei candidati che si contenderanno l’amministrazione del Comune per i prossimi cinque anni. Saranno quindi due gli sfidanti: Carlo Castagnoli e Daniele Berti, alla testa di due civiche. Berti è a capo della lista ‘Progetto Montese Berti Sindaco’, composta da 9 candidati a consigliere: Stefano Passini, Loredana Dozzi, Nicola Marcacci, Corrado Turra, Barbara Turrini, Federica Vignali, Serena Mariani, Mattia Calzolari e Claudio Bellucci. Ha come simbolo la Torre del castello di Montese con la bandiera Tricolore. Quella capeggiata da Castagnoli è formata da 12 candidati a consigliere oltre a Castagnoli: Andrea Dondi, Mattia Biagi, Rosa Lucchi, Antonietta Gualandi, Gloria Turrini, Nicolò Ghinelli, Marco Biagini, Lotario Bernardoni, Federica Ghinelli, Lorena Cioni, Alan Prostrati e Luca Tassi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Elezioni comunali a Montese. È ufficiale: sfida tra due civici

Notizie correlate

Elezioni comunali, la squadra di Zambrano: sfida tra big in "Oltre-Azione", "Forza Salerno" prende formaLa corsa a sindaco dell'ex presidente dell'Ordine degli Ingegneri Armando Zambrano entra nel vivo con la definizione, ormai quasi ultimata della...

Elezioni comunali 2026 a Cividale del Friuli: la lista "Forza Cividale con i civici per Cividale"Gli aspiranti consiglieri della lista “Forza Cividale con i civici per Cividale” a sostegno del candidato sindaco Attilio VugaROBERTO NOVELLInato il...

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: Elezioni a Montese, Deluca non si ricandida; Elezioni comunali a Montese. È ufficiale: sfida tra due civici.

Elezioni comunali a Montese. È ufficiale: sfida tra due civiciA Montese si è delineato ufficialmente il quadro dei candidati che si contenderanno l’amministrazione del Comune per i prossimi cinque anni. Saranno quindi due gli sfidanti: Carlo Castagnoli e Daniele ... ilrestodelcarlino.it

Elezioni a Montese, Deluca non si ricandidaIl primo cittadino: È stato bello, ma ora voglio fare altro. In corsa ci sono già due civici: Carlo Castagnoli e Daniele Berti . msn.com

Elezioni comunali Cardito, tutti i candidati e le liste - facebook.com facebook