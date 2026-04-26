Eccellenza | il programma di oggi Angelana serve una vittoria per la serie D
Oggi si disputano due partite di calcio in campionati diversi. Alle 16, nel torneo di Eccellenza, si affrontano Bastia e Narnese, con il Bastia che ha già raggiunto la salvezza e la Narnese che cerca punti per evitare la retrocessione. Contestualmente, nel campionato di serie D, si gioca la partita tra Angelana e un avversario che dipende dalla posizione in classifica di entrambe le squadre.
Penultima di campionato tutta da seguire in Eccellenza: si gioca alle 16. Bastia-Narnese: un Bastia con la salvezza in tasca ospita una Narnese a caccia di punti salvezza. Pierantonio-Ellera: i biancazzurri di casa sono ormai già in vacanza, all’Ellera basta un punto per la matematica. Pietralunghese-Olympia Thyrus: si gioca al Martinelli ma con un orecchio al Degli Ornari di Ponte San Giovanni. La Pietralunghese deve solo vincere e sperare che l’Angelana non lo faccia. Pontevalleceppi Ripa-Spoleto: padroni di casa già in Promozione, spoletini con la salvezza in tasca. Pontevecchio-Angelana: big match di giornata. Una vittoria consentirebbe all’Angelana di festeggiare la serie D con un turno di anticipo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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