Eccellenza | il programma di oggi Angelana serve una vittoria per la serie D

Oggi si disputano due partite di calcio in campionati diversi. Alle 16, nel torneo di Eccellenza, si affrontano Bastia e Narnese, con il Bastia che ha già raggiunto la salvezza e la Narnese che cerca punti per evitare la retrocessione. Contestualmente, nel campionato di serie D, si gioca la partita tra Angelana e un avversario che dipende dalla posizione in classifica di entrambe le squadre.