Colloqui difficili? Comunicare bene con le famiglie tecniche efficaci in 4 webinar Solo 50 posti

Sono aperte le iscrizioni a quattro webinar dedicati a tecniche di comunicazione efficaci con le famiglie. L’iniziativa si rivolge a insegnanti che vogliono affrontare con maggiore sicurezza colloqui complessi, affrontando le dinamiche emotive e di ruolo che si instaurano durante queste conversazioni. Sono disponibili solo 50 posti, e l’obiettivo è fornire strumenti pratici per migliorare l’interazione con i genitori.

La relazione con le famiglie è una delle dimensioni più impegnative del lavoro degli insegnanti. Non per mancanza di competenze, ma perché quella relazione attiva dinamiche profonde — di ruolo, di emozione, di aspettativa — che spesso ci colgono impreparati. Ci si ritrova a difendersi invece di dialogare, a irrigidirsi invece di ascoltare, a uscire. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it