Classifica marcatori Serie A 2025-2026 | i goleador del campionato

Nella stagione 2025-2026 della Serie A, la classifica dei marcatori vede protagonisti diversi attaccanti che si contendono il titolo di miglior goleador del campionato. Tra questi, alcuni si sono distinti per il numero di reti segnate, contribuendo alle prestazioni delle proprie squadre. La lotta per la classifica si sta facendo sempre più accesa, con i giocatori che cercano di superarsi ad ogni partita per salire in classifica.

Mateo Retegui, con 25 gol, ha vinto la classifica marcatori della Serie A 2023-2024. Ecco la graduatoria 'LIVE' della stagione 2025-2026.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Classifica marcatori Serie A 2025-2026: i goleador del campionato Classifica serie A 25-26 dopo la vittoria della Juventus sull Atalanta Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Impressionante Harry Kane: è già arrivato a 50 gol in questa stagione!; Marcatori Lecce - Serie A Girone Unico Italia; Quote capocannoniere Serie A 2026: le scommesse sui favoriti; La classifica della Serie A al confronto con la scorsa stagione. Serie A 25/26: risultati, classifica e marcatori della 34ª giornataNel fine settimana va in scena la 34ª giornata di Serie A che si è aperta con la rotonda vittoria del Napoli contro la Cremonese. Il resto della giornata è spalmato su tre giorni: sabato pomeriggio al ... sportparma.com Classifica marcatori Serie A | Lautaro capocannoniere, ma Nico Paz incalza (34^ giornata, 24 aprile 2026)Classifica marcatori Serie A: Lautaro Martinez è capocannoniere inseguito da Nico Paz, entrando nella 34^ giornata è viva la corsa per il podio. ilsussidiario.net Regionale #Promozione girone A Risultati, marcatori e classifica aggiornata dopo gli anticipi della 34° e ultima giornata del torneo. Si ringraziano le Aziende che sostengono lo Sport. #direttasportsardegna #dilettanti - facebook.com facebook Chiricò è primo nella classifica marcatori del Girone C, ma gli inseguitori sono tanti #SerieCSkyWifi x.com