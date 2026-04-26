Classifica marcatori Serie A 2025-2026 | i goleador del campionato

Da pianetamilan.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella stagione 2025-2026 della Serie A, la classifica dei marcatori vede protagonisti diversi attaccanti che si contendono il titolo di miglior goleador del campionato. Tra questi, alcuni si sono distinti per il numero di reti segnate, contribuendo alle prestazioni delle proprie squadre. La lotta per la classifica si sta facendo sempre più accesa, con i giocatori che cercano di superarsi ad ogni partita per salire in classifica.

Mateo Retegui, con 25 gol, ha vinto la classifica marcatori della Serie A 2023-2024. Ecco la graduatoria 'LIVE' della stagione 2025-2026.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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Classifica serie A 25-26 dopo la vittoria della Juventus sull Atalanta

Video Classifica serie A 25-26 dopo la vittoria della Juventus sull Atalanta

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