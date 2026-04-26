Casa in fiamme incendio partito dall’auto in garage

Ieri sera a Cartoceto si è sviluppato un incendio che ha interessato un’abitazione, con il fuoco che si è propagato dall’auto parcheggiata nel garage. L’incendio ha coinvolto anche l’interno dell’appartamento, dove si trovava una famiglia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Nessuna persona si è fatta male durante l’incidente.

Paura ieri sera a Cartoceto, dove un incendio partito dal garage di un’abitazione ha invaso un appartamento mentre all’interno c’era una famiglia. È successo poco dopo le 19 in via della Pieve. Nessun ferito, ma danni e momenti di forte tensione. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero partite da un cortocircuito all’interno di un veicolo parcheggiato nel garage. Da lì il fuoco si è propagato rapidamente, coinvolgendo l’abitazione sovrastante e riempiendo la zona di fumo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con cinque mezzi provenienti da Pesaro e Fano, supportati da un’autobotte arrivata da Senigallia. Le squadre hanno lavorato per contenere e spegnere il rogo, mettendo in sicurezza l’immobile e l’area circostante.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Casa in fiamme, incendio partito dall’auto in garage FBI vs. America's Most Dangerous Underground: Omega 7, FALN & The Mob Notizie correlate Leggi anche: Incendio in abitazione a Calcinaia: è partito dal garage Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Incendio a Boccea: in fiamme un appartamento (video); Incendio a Milano, fiamme nella camera da letto di un appartamento: attimi di paura; Incendio all’alba a Moniga del Garda: fiamme in un appartamento; Casa in fiamme, incendio partito dall’auto in garage. Casa in fiamme, incendio partito dall’auto in garagePaura ieri sera a Cartoceto, dove un incendio partito dal garage di un’abitazione ha invaso un appartamento mentre all’interno c’era una famiglia. È successo poco dopo le 19 in via della Pieve. Nessun ... ilrestodelcarlino.it Paura a Barrafranca, tetto di una casa va in fiammeL'allarme è scattato intorno alle ore 17. In pochi minuti sul posto è giunta la squadra del Distaccamento di Piazza Armerina. Non ci sono feriti. vivienna.it Le immagini della sorveglianza della casa della ex erano finite su web e social. Il manutentore accusato di revenge porn. Ma rischia anche chi ha inoltrato le chat - facebook.com facebook CHE FINALE DI PARTITA!!!!! Torniamo a casa con 3 puntI importantI! #noibianconeri #fclugano #lug x.com