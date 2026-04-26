Il viaggio del re negli Stati Uniti è stato confermato, ma si svolge in un clima di tensione e attenzione alla sicurezza. Domani il monarca arriverà a Washington, mentre le autorità monitorano attentamente la situazione. Tra rischi e questioni diplomatiche, il viaggio si inserisce in un quadro di delicatezza politica e di equilibrio tra le parti coinvolte. La visita si svolge in un momento di particolare attenzione verso gli aspetti di sicurezza e relazioni internazionali.

Il viaggio di Carlo III negli Usa è confermato ma sotto pressione. Domani il re è atteso a Washington tra rischi, diplomazia e equilibri globali Alla vigilia della visita di Stato negliStati Uniti, cresce la tensione attorno alla sicurezza diCarlo IIIe della reginaCamilla. Il viaggio, previsto dal27 al 30, resta confermato, ma potrebbe subiremodifichedopo il fallitoattentatodurante la cena dei corrispondenti allaCasa Bianca a Washington. Buckingham Palace ha fatto sapere che sono in corso contatti traRegno Unito e Stati Unitiper valutareeventuali cambiamenti al programma. Il sovrano è stato costantemente aggiornato sugli sviluppi e ha espresso sollievo per il fatto che il presidenteDonald Trump,la first ladyMelania Trumpe gli ospiti siano rimasti illesi.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Carlo III negli Usa tra allerta sicurezza e tensioni politiche

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