Carburanti | la situazione in Puglia ELENCO PREZZI Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Da noinotizie.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Puglia, i prezzi dei carburanti sono stati aggiornati e pubblicati dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. È possibile consultare lo schema dettagliato dei prezzi presso i distributori pugliesi tramite il link fornito, che permette di visualizzare i costi per ogni stazione di servizio nella regione. La tabella include le tariffe praticate in diversi punti vendita, offrendo un quadro puntuale sulla situazione attuale.

Al link di seguito lo schema riferito ai distributori pugliesi, consultabile per ciascun distributore italiano: https:carburanti.mise.gov.itospzSearcharea     L'articolo proviene da Noi Notizie..🔗 Leggi su Noinotizie.it

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