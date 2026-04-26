Buon compleanno Carlos Bianchi Giacomo Poretti Giorgia Piotta…

Oggi si festeggiano i compleanni di diverse personalità note nel mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura. Tra loro ci sono un ex calciatore e allenatore, un attore comico, una cantante, un rapper, un'astronauta e vari altri professionisti. La ricorrenza coinvolge sia figure italiane che internazionali, ognuna delle quali ha contribuito in modo diverso ai loro rispettivi settori. La giornata segna il compleanno di queste persone, senza ulteriori dettagli sulle loro attività o carriere.

Buon compleanno Mario Calvo Platero, Samantha Cristoforetti, Giacomo Poretti, Neri Parenti, Giorgio Moroder, Vincenzo Montefusco, Giulio di Donato, Carlos Bianchi, Barbara Boncompagni, Giorgia, Vito Crimi, Piotta, Gianluca Rizzo, Nicola Bianchi. Oggi 26 aprile compiono gli anni: Lamberto Pignotti, poeta, 100 anni; Guido Zagano, ex calciatore; Nino Scardina, attore, doppiatore; Stefano Jacini, scrittore; Luigi Molinis, designer, architetto; Giorgio Moroder, compositore, dj, discografico; Tea Savoia, giocatrice di curling; Francesco Cacucci, arcivescovo; Roberto Chiarini, storico, scrittore; Antonino Intelisano, magistrato; Ferruccio Manza, ex ciclista; Mino di Martino, cantautore, compositore, paroliere.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Carlos Bianchi, Giacomo Poretti, Giorgia, Piotta… Notizie correlate Buon compleanno Daniela Bianchi, Simone Tiribocchi…Oggi 31 gennaio compiono gli anni: Armando Celso, attore, cabarettista, chitarrista; Luigi Tripisciano, giornalista; Beatrice di Orange Nassau, ex...