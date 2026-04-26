Nell’occasione della finale di Canzonissima, Milly Carlucci si è aperta su vari temi, tra cui la carriera di Barbara d’Urso e le voci riguardanti il programma Ballando con le Stelle. La conduttrice ha commentato la situazione professionale di Barbara d’Urso, definendola un talento che è stato lasciato da parte senza sue colpe. Durante l’intervista ha anche accennato ai suoi impegni attuali e futuri nel mondo della televisione.

Milly Carlucci si racconta nel giorno della finale di Canzonissima. Nell’occasione parla di Barbara d’Urso, dei rumors su Ballando con le Stelle e di altri impegni. Il 5 giugno l’evento lirico all’Arena di Verona. Sabato 25 aprile la finale di Canzonissima con l’elezione della canzonissima vincitrice. Rai1 è contenta del riscontro e ha confermato il varietà nel 2027. Tutto bene ma qualcosa si può sempre migliorare e lo anticipa direttamente la Carlucci a La Stampa. «Le clip sulla vita personale dei concorrenti erano carine ma, per ragioni di tempo, ancora un po’ superficiali. Nelle prossime edizioni saranno più approfondite: serve dedicare più spazio e ascolto ai concorrenti, instaurare un rapporto di fiducia con loro».🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - BOOM! MILLY CARLUCCI: “BARBARA D’URSO È UN TALENTO BUTTATO SENZA COLPE”

Milly Carlucci difende 'Canzonissima' e commenta Selvaggia Lucarelli e Barbara D'Urso

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