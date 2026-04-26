Sabato 27 settembre è iniziata la nuova stagione di Ballando con le Stelle, lo show di danza molto seguito in Italia. Per chi desidera rivedere l’ultima puntata, ci sono diverse opzioni disponibili. Le repliche vengono trasmesse su canali televisivi dedicati e sono anche raggiungibili tramite piattaforme di streaming online. In questo modo, il pubblico può seguire le esibizioni e i momenti salienti dello show anche in differita.

Sabato 27 settembre si è aperto il sipario sulla nuova attesissima edizione di Ballando con le Stelle. Nel 2025 la conduttrice Milly Carlucci è tornata ad accogliere sulla pista ballo più famosa della TV grandi nomi dello spettacolo e nuovi volti, pronti a mettersi in gioco tra coreografie e votazioni. Un cast variegato che per questa ventesima edizione vede, tra gli altri, la partecipazione di Barbara D’Urso, Fabio Fognini, Nancy Brilli, Filippo Magnini e Martina Colombari. Immancabile anche la giuria, interamente confermata e composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli. Scopriamo insieme come seguire la diretta e vedere la replica in TV e in streaming.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Ballando con le Stelle, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

BALLANDO CON LE STELLE - VINCONO ANDREA DELOGU E NIKITA PEROTTI

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Temi più discussi: Ballando con le stelle, rivoluzione in giuria con Giuseppe Cruciani. La svolta che promette scintille e il nodo Selvaggia Lucarelli; Ballando con le Stelle 2026, Milly Carlucci ha già scelto la prima concorrente; Terremoto a Ballando con le Stelle: Milly Carlucci cambia tutto, anche l' inamovibile giuria; Ballando con le stelle, Milly scompiglia tutto: vuole Barbara D’Urso e Giuseppe Cruciani in giuria.

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Milly Carlucci conferma i contatti con Giuseppe Cruciani per la giuria di Ballando con le Stelle: trattativa aperta, mentre Selvaggia Lucarelli resta in bilico.Milly Carlucci conferma i contatti con Giuseppe Cruciani per la giuria di Ballando con le Stelle: trattativa aperta, mentre Selvaggia Lucarelli resta in bilico. libero.it

La conduttrice di Ballando con le Stelle commenta il caso D'Urso e rivela i tentativi di dialogo con Cruciani per il programma - facebook.com facebook

Giuseppe Cruciani potrebbe entrare a far parte della giuria di “Ballando con le Stelle”. Fonte: Davide Maggio x.com